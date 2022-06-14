Україна та ЄС погодили текст Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень, - Мінінфраструктури

Єврокомісія погодила фінальний текст Угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна – ЄС. Документ підпишуть наприкінці червня.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Така угода дасть можливість скасувати необхідність отримання відповідних дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску, зазначили у міністерстві.

"Завдяки укладанню такої Угоди ми зможемо суттєво покращити і прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах. Паралельно ми працюємо над розбудовою прикордонної інфраструктури, яка б значно збільшила пропускну спроможність на західних кордонах. Зокрема, в рамках проєкту "Відкритий кордон" плануємо ліквідувати всі вузькі місця на кордоні", - розповів очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Переговори з ЄС про лібералізацію перевезень міністерство ініціювало восени 2021 року.

У відомстві зауважили - обмежена кількість дозволів на міжнародні перевезення була критичною проблемою для українських перевізників впродовж останніх п'яти років.

Після того, як Україна та ЄС у 2016 році підписали угоду про зону вільної торгівлі, товарообіг зріс майже вдвічі, тоді як кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – лише на 42%. При тім кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн-членів Євросоюзу скорочувалась.

В Мінінфраструктури додали, що у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС. Серед них - Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина.

Нагадаємо, в лютому Міністерство інфраструктури провело переговори з Міністерством транспорту та комунікацій Литви, щоб забезпечити проїзд транспортних засобів територією Литовської Республіки до Польщі. Відтоді українські автомобільні перевізники можуть без дозволу транзитом проїхати територію Литви.

Раніше Польща зобов'язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників.