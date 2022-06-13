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​Кабмін призупинив експорт українського газу, мазуту й вугілля

Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.

​Кабмін призупинив експорт українського газу, мазуту й вугілля
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів вніс зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. Були знижені до нуля квоти на експорт низки енергоресурсів.

Про це йдеться у постанові Кабміну №666.

У документі зазначається, що знижені до нуля квоти на експорт мазуту та природного газу власного видобутку. Крім того, призупинений експорт кам'яного вугілля, антрациту та твердого палива, одержаного із кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля).

Нагадаємо, за результатами наради, яку президент України провів з представниками уряду, найбільших державних енергокомпаній і регуляторів 7 червня, Кабмін створює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

Володимир Зеленський назвав новий опалювальний сезон найскладнішим за весь час незалежності через російську збройну агресію.

 

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