​Понад 31 тисячу підприємств зареєстрували українці за три місяці війни, - Мінцифри

31 266 підприємств зареєстрували в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

З цієї кількості понад 26 тисяч - ФОПи. Найчастіше новий бізнес реєстрували у Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.

Серед найпопулярніших секторів:

комп'ютерне програмування;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами).

"Також українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу. Заявку на релокацію бізнесу подали вже 1568 підприємств, 503 з яких уже переїжджають", - повідомили в Мінцифри.

У відомстві зазначили, що для підтримки підприємців переформатували проєкт Дія.Бізнес.

Нагадаємо, у Київській області майже 4,5 тис. підприємств зупинили діяльність через бойові дій; тепер до роботи повернулися 90%. Ще 10 компаній переїхали з інших областей за урядовою програмою.

Раніше Мінцифри повідомила, що в Дії для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів.