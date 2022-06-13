​Понад 31 тисячу підприємств зареєстрували українці за три місяці війни, - Мінцифри

31 266 підприємств зареєстрували в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
З цієї кількості понад 26 тисяч - ФОПи. Найчастіше новий бізнес реєстрували у Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.
Серед найпопулярніших секторів:
- комп'ютерне програмування;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами).
"Також українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу. Заявку на релокацію бізнесу подали вже 1568 підприємств, 503 з яких уже переїжджають", - повідомили в Мінцифри.
У відомстві зазначили, що для підтримки підприємців переформатували проєкт Дія.Бізнес.
Нагадаємо, у Київській області майже 4,5 тис. підприємств зупинили діяльність через бойові дій; тепер до роботи повернулися 90%. Ще 10 компаній переїхали з інших областей за урядовою програмою.
Раніше Мінцифри повідомила, що в Дії для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів.