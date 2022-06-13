Каже, це доволі просто технічно, та складно для політиків.

Рішення європейців щодо повернення до атомної енергетики можуть зменшити ажіотаж на ринку газу та призвести до зниження ціни на ньому.

Про це в інтерв'ю для "LB live" розповів колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Є можливість зупинити процес виведення атомних станцій з експлуатації, що заплановано на кінець цього року. У них є легка і абсолютно зрозуміла можливість повернути в експлуатацію ті станції, які були вже законсервовані. Це не важка процедура. Можна і паливо закупити. Там нічого не зламали, не спалили, не підірвали. Це все цілком можливе – було б політичне бажання.І тоді раптом може виявитись, що російський газ таки легко замінний у балансі Європи", - сказав він, говорячи на прикладі Німеччини.

Та додав, що це дасть альтернативу, яка зможе вплинути на настрої учасників ринку газу.

"А якщо на додачу прийняти заходи щодо економії палива в частині його споживання, взагалі можна буде легко пройти зиму. І коли ринок зрозуміє, що альтернатив достатньо, і з нього піде хайп (нав’язливе просування, - LB.ua), що, мовляв, буде дефіцит, от тоді ми зможемо побачити зменшення ціни на газ", - додав колишній керівник "Нафтогаз України".

Водночас Андрій Коболєв нагадав, що такий підхід йде врозріз з політикою, яку влада Німеччини проводила останні 20 років.

"Але, ви ж розумієте, що німці останні 20 років, особливо після Фукусіми (радіаційна аварія, на однойменній АЕС, що виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії у 2011 році, - LB.ua), казали усім, що атомна енергетика це дуже погано. І тут раптом треба визнавати, що вони були не праві. Важко? Важко!", - додав він.

Нагадаємо, Андрій Коболєв вважає, що Кремль зробив стратегічну помилку, допустивши колосальне підвищення ціни на газ, і тепер може втратити цей ринок.

Він також розповів, що, попри війну, Україна отримала унікальний шанс впровадити іншу систему централізованого опалення, мінімізувавши використання газу на користь електроенергії.

За його словами обсяги споживання газу в Україні через війну стали суттєво меншими, та попит потроху відновлюється.