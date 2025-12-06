На ТОТ Херсонщини ГУР та партизани знищили автомобіль і двох окупантів

Підрозділ цих окупантів відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році.

Сьогодні, 6 грудня, та тимчасово окупованій території Херсонської області ГУР та партизани знищили автомобіль і двох окупантів із 76-ї дивізії армії РФ.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки.

"6 грудня 2025 року, в День ЗСУ та День Святого Миколая, внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.

Розвідка розповіла, що знищені шляхом підриву автомобіля російські окупанти належали до складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у ГУР.