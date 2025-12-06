Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

На ТОТ Херсонщини ГУР та партизани знищили автомобіль і двох окупантів

Підрозділ цих окупантів відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році.

На ТОТ Херсонщини ГУР та партизани знищили автомобіль і двох окупантів
Підрив авто із окупантами на ТОТ Херсонщини
Фото: Скріншот відео ГУР

Сьогодні, 6 грудня, та тимчасово окупованій території Херсонської області ГУР та партизани знищили автомобіль і двох окупантів із 76-ї дивізії армії РФ.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки

"6 грудня 2025 року, в День ЗСУ та День Святого Миколая,  внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.  

Розвідка розповіла, що знищені шляхом підриву автомобіля російські окупанти належали до складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни. 

"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили у ГУР. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies