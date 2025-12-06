Рух поїздів через вузлову станцію Фастів, яку росіяни атакували уночі 6 грудня, відновили.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб", – зазначають у повідомленні.
Наразі залізничники наводять лад навколо вокзалу та в депо.
В "Укрзалізниці" наголошують, що рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення будуть опубліковані.
Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси.
- Уночі 6 грудня російські окупанти масовано атакували залізничну станцію у Фастові Київської області. "Укразалізниця" зміннила рух пасажирських поїздів.