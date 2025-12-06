ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів

Рух потягів буде максимально наближений до звичного графіка.

Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів
наслідки обстрілів РФ по станції "Фастів"
Фото: Олексій Кулеба

Рух поїздів через вузлову станцію Фастів, яку росіяни атакували уночі 6 грудня, відновили.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб", – зазначають у повідомленні.

Наразі залізничники наводять лад навколо вокзалу та в депо.

В "Укрзалізниці" наголошують, що рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення будуть опубліковані.

Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси.
