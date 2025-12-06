Рух потягів буде максимально наближений до звичного графіка.

Рух поїздів через вузлову станцію Фастів, яку росіяни атакували уночі 6 грудня, відновили.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій сьогодні вночі ворог завдав масованого удару. Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб", – зазначають у повідомленні.

Наразі залізничники наводять лад навколо вокзалу та в депо.

В "Укрзалізниці" наголошують, що рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення будуть опубліковані.

Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси.