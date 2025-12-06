Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Сирський: Жодні гарантії безпеки неможливі без українського війська

ЗСУ є відображенням українського суспільства — солідарного, незламного та наполегливого.

Сирський: Жодні гарантії безпеки неможливі без українського війська
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у зверненні з нагоди Дня ЗСУ наголосив, що жодна модель гарантій безпеки для України не може існувати без українського війська та кожного військовослужбовця. 

Відеозвернення головнокомандувача ЗСУ оприлюднили у мережі Фейсбук.

"Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата", — підкреслив Сирський.

Головнокомандувач привітав українських захисників і захисниць із Днем ЗСУ, подякувавши всім, хто наближає перемогу та мир: "Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю".

Він вшанував пам’ять полеглих героїв і заявив, що їхня жертва не буде марною.

"Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю", — наголосив Сирський.

За його словами, Збройні сили є відображенням українського суспільства — солідарного, незламного та наполегливого — і є міцною основою державності.

"Сучасне українське військо — загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної мисії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо", — резюмував головнокомандувач.
