Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у зверненні з нагоди Дня ЗСУ наголосив, що жодна модель гарантій безпеки для України не може існувати без українського війська та кожного військовослужбовця.

Відеозвернення головнокомандувача ЗСУ оприлюднили у мережі Фейсбук.

"Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата", — підкреслив Сирський.

Головнокомандувач привітав українських захисників і захисниць із Днем ЗСУ, подякувавши всім, хто наближає перемогу та мир: "Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю".

Він вшанував пам’ять полеглих героїв і заявив, що їхня жертва не буде марною.

"Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю", — наголосив Сирський.

За його словами, Збройні сили є відображенням українського суспільства — солідарного, незламного та наполегливого — і є міцною основою державності.

"Сучасне українське військо — загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної мисії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо", — резюмував головнокомандувач.