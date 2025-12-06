ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних

Пошкоджені об'єкти цивільної та залізничної інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двох мирних мешканців. Також є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області. У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років.

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником типу "Молнія", а також активно застосовували інші види озброєння. 

Зокрема, за добу війська РФ запустили по Харківщині:

  • дві керовані авіабомби,
  • два БпЛА "Герань-2",
  • три "Ланцети",
  • дві "Молнії",
  • 15 безпілотників невстановленого типу,
  • один FPV-дрона.

Унаслідок російських атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Ізюм — приватний будинок і два автомобілі;
  • у селі Нове Лозівського району — елементи залізничної інфраструктури;
  • у селі Коробчине Чугуївського району — приватний будинок, гараж і господарську споруду;
  • у Катеринівці Берестинського району — приватний житловий будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 73 людини, на пункті залишаються 13. Від початку роботи там зареєстровано вже 14 185 евакуйованих.
﻿
