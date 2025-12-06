На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двох мирних мешканців. Також є руйнування інфраструктури.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області. У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років.
Окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником типу "Молнія", а також активно застосовували інші види озброєння.
Зокрема, за добу війська РФ запустили по Харківщині:
- дві керовані авіабомби,
- два БпЛА "Герань-2",
- три "Ланцети",
- дві "Молнії",
- 15 безпілотників невстановленого типу,
- один FPV-дрона.
Унаслідок російських атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у місті Ізюм — приватний будинок і два автомобілі;
- у селі Нове Лозівського району — елементи залізничної інфраструктури;
- у селі Коробчине Чугуївського району — приватний будинок, гараж і господарську споруду;
- у Катеринівці Берестинського району — приватний житловий будинок.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 73 людини, на пункті залишаються 13. Від початку роботи там зареєстровано вже 14 185 евакуйованих.