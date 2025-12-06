На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних

Унаслідок російських обстрілів у Харківській області загинули двох мирних мешканців. Також є руйнування інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріл потрапили місто Харків та шість населених пунктів області. У селі Капітолівка Оскільської громади загинули двоє чоловіків віком 52 та 55 років.

Окупанти атакували Шевченківський район Харкова безпілотником типу "Молнія", а також активно застосовували інші види озброєння.

Зокрема, за добу війська РФ запустили по Харківщині:

дві керовані авіабомби,

два БпЛА "Герань-2",

три "Ланцети",

дві "Молнії",

15 безпілотників невстановленого типу,

один FPV-дрона.

Унаслідок російських атак пошкоджено та знищено об’єкти цивільної інфраструктури:

у місті Ізюм — приватний будинок і два автомобілі;

у селі Нове Лозівського району — елементи залізничної інфраструктури;

у селі Коробчине Чугуївського району — приватний будинок, гараж і господарську споруду;

у Катеринівці Берестинського району — приватний житловий будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв за добу 73 людини, на пункті залишаються 13. Від початку роботи там зареєстровано вже 14 185 евакуйованих.