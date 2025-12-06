Зеленський: росіяни впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая

У ніч на 6 грудня Росія здійснила масовану атаку по українських містах, спрямовану переважно на цивільну інфраструктуру та енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають", – каже Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що мета росіян – "зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск".

Фото: Володимир Зеленський

Глава держави закликав посилити тиск на Росію та забезпечити стабільну роботу української ППО: "Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати. Потрібно зберігати підтримку захисників життя".