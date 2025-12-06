У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – «шахеди»);

3 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – рф);

34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– рф, акваторія Чорного моря);

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – рф, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошую у повітряних силах.