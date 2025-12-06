ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Понад 50 ракет та 653 БпЛА запустила РФ по енергетиці України, – Повітряні сили

Сили ППО знищили 615 ворожих повітряних цілей.

Понад 50 ракет та 653 БпЛА запустила РФ по енергетиці України, – Повітряні сили
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17  "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – «шахеди»);
  • 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – рф);
  • 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– рф, акваторія Чорного моря);
  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська  обл., Краснодарський край  – рф, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили
 За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

  • 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошую у повітряних силах.
