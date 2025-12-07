За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів і знищили 3 ворожі танки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб
- танків – 11 401 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 688 (+0) од.
- артилерійських систем – 34 907 (+33) од.
- РСЗВ – 1 562 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 927 (+540) од.
- крилаті ракети – 4 054 (+30) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од.
- спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.
Дані уточнюються.