Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів і знищили 3 ворожі танки.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 180 870 солдатів.

