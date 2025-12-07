У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 180 870 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів і знищили 3 ворожі танки. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 180 870 (+1 080) осіб 
  • танків  – 11 401 (+3) од.
  • бойових броньованих машин  – 23 688 (+0) од.
  • артилерійських систем  – 34 907 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 562 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 87 927 (+540) од.
  • крилаті ракети – 4 054 (+30) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 135 (+98) од.
  • спеціальна техніка – 4 015 (+0) од.

Дані уточнюються.
