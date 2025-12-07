Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника Командувача Сил ТрО

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Олександра Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил Територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба Сил ТрО у фейсбуці.

"У відповідь на численні запити: Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Олександр Кузьмук