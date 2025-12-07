НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника Командувача Сил ТрО

Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника.

Олександр Кузьмук
Фото: Главком

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Олександра Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил Територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба Сил ТрО у фейсбуці.

"У відповідь на численні запити: Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Олександр Кузьмук

  • Кузьмук став генералом армії у 1998 році. Він був депутатом Верховної Ради 4,6 і 7-го скликань від "Партії регіонів" і двічі міністром оборони – у 1996-2001 рр. та в період 2004-2005 років. 
  • У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з військової служби у відставку за віком "з правом носіння військової форми".
  • За даними ЗМІ, Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.
  • У 2000 році внаслідок невдалих навчань українських військових ракета типу "Точка-У", без бойового заряду, влучила у 9-поверхівку в Броварах Київської області - троє мешканців загинуло, іще п'ятеро отримали важкі поранення.
  • Протягом трьох днів Міноборони не визнавало своєї провини. А коли факти вже стали незаперечними, міністр Кузьмук відмовився йти у відставку.
  • 6 грудня у День Збройних сил України Кузьмук вручив військовим Сил ТрО нагороди та цінні подарунки за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути. Це викликало обурення в соцмережах. 
