"З тебе – характер, з нас – усе інше": СБУ оголосила набір у спецпідрозділ "Альфа"

Підрозділ розширюється і запрошує до себе цивільних спеціалістів.

Бійці підрозділу "Альфа" (ілюстративне фото)
Фото: скріншот відео

Служба безпеки оголошує набір до центру спеціальних операцій "А" (Альфа).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Ти точно чув про «Альфу» СБУ – наші зухвалі операції, технологічні рішення та результати, що реально змінюють хід війни. Сьогодні ми розширюємося і запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо ідеальних – шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер «Альфи». Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе – характер, з нас – усе інше!", - йдеться в повідомленні.

Заповнити анкету можна за посиланням. Також можна зателефонувати за номером 4444 або дізнатися більше про набір на сайті СБУ.
