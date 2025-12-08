Служба безпеки оголошує набір до центру спеціальних операцій "А" (Альфа).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Ти точно чув про «Альфу» СБУ – наші зухвалі операції, технологічні рішення та результати, що реально змінюють хід війни. Сьогодні ми розширюємося і запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо ідеальних – шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер «Альфи». Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе – характер, з нас – усе інше!", - йдеться в повідомленні.

Заповнити анкету можна за посиланням. Також можна зателефонувати за номером 4444 або дізнатися більше про набір на сайті СБУ.