Наступного року військовослужбовицям видаватимуть жіночі бронежилети

Зараз вони отримують загальновійськові.

У 2026 році жінкам-військовослужбовицям планують видавати жіночі бронежилети.

Про це повідомив начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Рябов, передає Укрінформ.

"Жінки будуть з бронежилетами. Зараз їм видають загальновійськові, але будуть із жіночими у 2026 році", - сказав він.

Рябов зазначив , що командування запланувало на 2026 закупівлю жіночих бронежилетів, їхню кількість він не уточнив.

Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони молодший лейтенант Максим Боровик зазначив, що вже є виробники засобів індивідуального захисту, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла, тож бронежилети не спричинятимуть дискомфорту.

Боровик додав, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту. За його словами, вона вимагає балансування між стандартом захисту і легкістю пластини.