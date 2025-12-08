Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоЖиття

Наступного року військовослужбовицям видаватимуть жіночі бронежилети

Зараз вони отримують загальновійськові. 

Наступного року військовослужбовицям видаватимуть жіночі бронежилети
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У 2026 році жінкам-військовослужбовицям планують видавати жіночі бронежилети.

Про це повідомив начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Рябов, передає Укрінформ.

"Жінки будуть з бронежилетами. Зараз їм видають загальновійськові, але будуть із жіночими у 2026 році", - сказав він.

Рябов зазначив , що командування запланувало на 2026 закупівлю жіночих бронежилетів, їхню кількість він не уточнив.

Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони молодший лейтенант Максим Боровик зазначив, що вже є виробники засобів індивідуального захисту, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла, тож бронежилети не спричинятимуть дискомфорту.

Боровик додав, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту. За його словами, вона вимагає балансування між стандартом захисту і легкістю пластини. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies