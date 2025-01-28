До обговорення цих розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації.

Міноборони повідомило, що працює над полегшеними бронежилетами та зимовим одягом для жінок-військових.

Як зазначає відомство, триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів та проведення військових (дослідних) випробувань вітровологозахисних зимових курток та штанів для військовослужбовиць-жінок.

Крім того, проводиться науково-дослідна робота, щоб визначити загальні вимоги до льотно-технічного обмундирування. За її підсумками будуть розроблені відповідні технічні специфікації.

До обговорення цих розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовиць-жінок.