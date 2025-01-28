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Міноборони повідомило, що працює над полегшеними бронежилетами та зимовим одягом для жінок-військових

До обговорення цих розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації.

Міноборони повідомило, що працює над полегшеними бронежилетами та зимовим одягом для жінок-військових
Фото: Міноборони

Міноборони повідомило, що працює над полегшеними бронежилетами та зимовим одягом для жінок-військових. 

Як зазначає відомство, триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів та проведення військових (дослідних) випробувань вітровологозахисних зимових курток та штанів для військовослужбовиць-жінок.

Крім того, проводиться науково-дослідна робота, щоб визначити загальні вимоги до льотно-технічного обмундирування. За її підсумками будуть розроблені відповідні технічні специфікації.

До обговорення цих розробок Міноборони залучає Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовиць-жінок.

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