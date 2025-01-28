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Шмигаль: "Даємо «зелене світло» електронним направленням на ВЛК"

Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

Шмигаль: "Даємо «зелене світло» електронним направленням на ВЛК"
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 28 січня, повідомив, що в Україні запроваджують електронні направлення на військово-лікарську комісію.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо «зелене світло» електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних", – сказав він під час засідання уряду. 

За словами Шмигаля, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

  • Днями у застосунку Резерв+ стартувало бета-тестування електронного направлення на ВЛК.
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