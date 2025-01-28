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У Одесі унаслідок дронової атаки постраждали люди (доповнено)

У місті пошкоджені будинки та автомобілі.

У Одесі унаслідок дронової атаки постраждали люди (доповнено)
Авто у Одесі після російської атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок нічної дронової російської атаки у Одесі пошкоджені будинки та автомобілі. Постраждали люди. 

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов та в ДСНС.

За даними рятувальників, унаслідок ранкової атаки на Одесу постраждали 4 людини. В одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів, поруч пошкоджено скління в трьох 9-поверхових житлових будинках. 

За ще однією адресою пошкоджені квартири на 18 поверсі 20-поверхівки, без загоряння. В результаті атаки пошкоджень зазнала одна із шкіл міста. Ведуться роботи із закриття вікон.

Наслідки обстрілу Одеси
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси

Труханов раніше написав, що є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів.

Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортають оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів.

наслідки дронової атаки у Одесі
Фото: телеграм мера Одеси Геннадія Труханова
наслідки дронової атаки у Одесі

  • Служба безпеки затримала ще одного ймовірного російського агента на Одещині. За даними слідства, зловмисник коригував ракетно-дронові удари Росії по місцевих локаціях Сил оборони.
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