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Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому

Президент дав інтерв'ю щодо мобілізації італійській пресі.

Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Володимир Зеленський

В інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі, яка перебувала за ґратами в Ірані упродовж трьох тижнів, Президент України Володимир Зеленський пояснив неможливість змін до процесу мобілізації.

За словами глави держави, воєнний стан встановлює мобілізацію "абсолютно всіх людей та ресурсів, які є в країні". Наразі існує запит щодо повернення додому військових, які тривалий час боронять країну, але "це не передбачено законодавством". 

Зеленський назвав таку ситуацію "викликом і причиною, чому закінчення війни потрібно максимально пришвидшити". При цьому він наголосив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії "завтра просто піде додому". За такого сценарію, на думку Президента, "треба було в перший день просто здаватися". 

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