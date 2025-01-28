Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому

В інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі, яка перебувала за ґратами в Ірані упродовж трьох тижнів, Президент України Володимир Зеленський пояснив неможливість змін до процесу мобілізації.

За словами глави держави, воєнний стан встановлює мобілізацію "абсолютно всіх людей та ресурсів, які є в країні". Наразі існує запит щодо повернення додому військових, які тривалий час боронять країну, але "це не передбачено законодавством".

Зеленський назвав таку ситуацію "викликом і причиною, чому закінчення війни потрібно максимально пришвидшити". При цьому він наголосив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії "завтра просто піде додому". За такого сценарію, на думку Президента, "треба було в перший день просто здаватися".