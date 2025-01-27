Росіяни поранили на Сумщині 5 цивільних

Сьогодні, 27 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 82 вибухи.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили мінометом та дронами, внаслідок удару поранення отримала одна цивільна особа.

Ще четверо цивільних отримали поранення у Юнаківській громаді внаслідок удару КАБами.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила дронами, пошкоджено приватний будинок.

Білопільську, Новослобідську та Великописарівську громади росіяни атакували мінометами та дронами.

По Глухівській та Хотінській громадам російські військові ударили КАБами, а по Путивльській - дроном.