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Бійці ДПСУ за тиждень вразили 7 танків та 20 гармат окупантів

Також за цей час прикордонники вразили 9 мостів та маломірних плавзасобів росіян.

Бійці ДПСУ за тиждень вразили 7 танків та 20 гармат окупантів
Українські прикордонники на фронті
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 7 танків та 20 гармат російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 20 по 26 січня українські прикордонники вразили:

  • танки – 7 

  • гармати – 20

  • броньована та спецтехніка – 28

  • артилерійські установки – 9

  • транспортні засоби – 107

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 10

  • склади БК та ПММ – 26

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 44

  • позиції та укриття особового складу ворога – 322

  • БпЛА тактичного рівня – 63

  • мости та маломірні плавзасоби – 9

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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