Бійці ДПСУ за тиждень вразили 7 танків та 20 гармат окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 7 танків та 20 гармат російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 20 по 26 січня українські прикордонники вразили:
-
танки – 7
-
гармати – 20
-
броньована та спецтехніка – 28
-
артилерійські установки – 9
-
транспортні засоби – 107
-
БпЛА типу Shahed 136/131 – 10
-
склади БК та ПММ – 26
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 44
-
позиції та укриття особового складу ворога – 322
-
БпЛА тактичного рівня – 63
-
мости та маломірні плавзасоби – 9