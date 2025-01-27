Ексголову Броварської РДА оштрафували на 34 тисячі гривень за п'яне ДТП із 4 постраждалими

Майбоженку також повернуть його автомобіль, який на час слідства знаходився на штрафмайданчику.

Броварський районний суд оштрафував колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Про це повідомляє Brovarymedia із зали суду.

Майбоженку призначили 34 тисячі грн штрафу і три роки позбавлення прав керувати автомобілем. Також він сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Автомобіль Volvo, який протягом розгляду справи зберігали на штрафмайданчику, повернуть Майбоженку.

Що відомо про ДТП

26 квітня у Броварах Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у нього визначили вміст алкоголю 2.31 проміле.

У ДТП постраждали четверо людей, серед них - дитина.

27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Майбоженку, чиновника відправили під варту на два місяці. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.