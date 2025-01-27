Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексголову Броварської РДА оштрафували на 34 тисячі гривень за п'яне ДТП із 4 постраждалими

Майбоженку також повернуть його автомобіль, який на час слідства знаходився на штрафмайданчику.

Ексголову Броварської РДА оштрафували на 34 тисячі гривень за п'яне ДТП із 4 постраждалими
Володимир Майбоженко
Фото: Броварська РДА

Броварський районний суд оштрафував колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року збив чотирьох людей на пішохідному переході.

Про це повідомляє Brovarymedia із зали суду.

Майбоженку призначили 34 тисячі грн штрафу і три роки позбавлення прав керувати автомобілем. Також він сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Автомобіль Volvo, який протягом розгляду справи зберігали на штрафмайданчику, повернуть Майбоженку.

Що відомо про ДТП

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies