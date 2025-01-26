На Львівщині легківка зіткнулася з автобусом. Є жертви

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 січня о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах Стрийського району Львівщини.
Як повідомило обласне управління поліції, загинули чотири людини.
За попередніми даними, водій легкового Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом.
Внаслідок ДТП загинув водій і троє пасажирів легківки. До лікарні потрапили водій та один з пасажирів автобуса, наразі медики уточнюють їх діагнози.
- Цього місяця на Львівщині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали семеро людей.
- Минулого місяця унаслідок масштабної дорожньої пригоди поблизу Львова семеро людей загинули, ще троє постраждали.