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Завтра в Україні до +10, без опадів

У низці регіонів вночі та вранці місцями туман.

Завтра в Україні до +10, без опадів
Фото: Борис Корпусенко

Синоптики прогнозують Україні на понеділок 27 січня хмарну погоду з проясненнями. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опадів не передбачається.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

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У Київській області температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

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