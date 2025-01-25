В Україні у неділю буде хмарно, вдень повітря прогріється до 9° тепла

В Україні в неділю 26 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів, передає Укргідрометцентр.

В Україні, крім більшості західних та північних областей, вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 0-5° морозу), вдень 4-9° тепла, на південному заході країни та в Криму 7-12°, у східних областях 1-6° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.