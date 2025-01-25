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Протягом дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та дронами, постраждали 2 людини

Серед іншого, пошкоджені 3 багатоквартирні будинки і 2 приватні, а також – промислове підприємство.

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та дронами, постраждали 2 людини
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Кілька разів протягом дня агресор бив по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Зокрема, ворог поцілив по Марганецькій громаді. 

Та найбільше дісталося Нікополю, де постраждали двоє людей. 48-річного чоловіка та 70-річну жінку доправили до лікарні.

Їм надають необхідну меддопомогу. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, приватний будинок, авто.   

Пошкоджені 3 багатоквартирні будинки і 2 – приватні. Понівечені промислове підприємство та будівля, яка не експлуатувалася. Зачепило 3 авто.

Атакувала російська армія і Синельниківщину. Минулося без загиблих і поранених.

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