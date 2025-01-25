Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації будівлі біля Софії Київської

Верховний Суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2024 року у справі щодо робіт в межах пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.
Про це повідомляє Міністерство культури та соцполітики.
Раніше суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 серпня 2020 року та прийняв нову постанову, якою відмовив ПрАТ "Л-Капітал" у реставрації та реконструкції нежитлової будівлі, яка розташована поруч із Софією Київською.
"Крім того, слід зазначити, що Верховний Суд в останній судовій практиці зробив висновки, що принцип мовчазної згоди, на який посилався забудовник, не може застосовуватись у випадках, коли мова йде про об’єкти культурної спадщини. Такі роботи мають відповідати вимогам міжнародного та національного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. ПрАТ «Л-Капітал» не дотрималося цих норм, а МКІП діяло в межах закону, відмовляючи у погодженні", - зазначили в МКІП.
- У 2020 році ПрАТ "Л-Капітал" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства культури України. "Л-Капітал" вимагав погодити проєктну документацію на реставрацію та реконструкцію нежитлової будівлі. За висновками експертів, такий проєкт міг завдати непоправної шкоди візуальному сприйняттю Софійського собору та прилеглих монастирських споруд. Також було загроза порушення гармонійного історичного вигляду вулиці Золотоворітської, яка забезпечує перспективний вид на купол дзвіниці Софії Київської.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Останній шанс захистити Софію: чому пам’ятка ЮНЕСКО опинилася під загрозою?".