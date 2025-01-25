Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
ГоловнаСуспільствоЖиття

Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації будівлі біля Софії Київської

Таким чином суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адмінісуду від 5 березня 2024 року.

Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації будівлі біля Софії Київської
Фото: EPA/UPG

Верховний Суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2024 року у справі щодо робіт в межах пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.

Про це повідомляє Міністерство культури та соцполітики.

Раніше суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 серпня 2020 року та прийняв нову постанову, якою відмовив ПрАТ "Л-Капітал" у реставрації та реконструкції нежитлової будівлі, яка розташована поруч із Софією Київською. 

"Крім того, слід зазначити, що Верховний Суд в останній судовій практиці зробив висновки, що принцип мовчазної згоди, на який посилався забудовник, не може застосовуватись у випадках, коли мова йде про об’єкти культурної спадщини. Такі роботи мають відповідати вимогам міжнародного та національного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. ПрАТ «Л-Капітал» не дотрималося цих норм, а МКІП діяло в межах закону, відмовляючи у погодженні", - зазначили в МКІП.

  • У 2020 році ПрАТ "Л-Капітал" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства культури України. "Л-Капітал" вимагав погодити проєктну документацію на реставрацію та реконструкцію нежитлової будівлі. За висновками експертів, такий проєкт міг завдати непоправної шкоди візуальному сприйняттю  Софійського собору та прилеглих монастирських споруд. Також було загроза порушення гармонійного історичного вигляду вулиці Золотоворітської, яка забезпечує перспективний вид на купол дзвіниці Софії Київської.
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Останній шанс захистити Софію: чому пам’ятка ЮНЕСКО опинилася під загрозою?".
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies