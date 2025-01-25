Верховний Суд відмовив забудовнику у реставрації будівлі біля Софії Київської

Верховний Суд підтвердив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2024 року у справі щодо робіт в межах пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.

Про це повідомляє Міністерство культури та соцполітики.

Раніше суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 серпня 2020 року та прийняв нову постанову, якою відмовив ПрАТ "Л-Капітал" у реставрації та реконструкції нежитлової будівлі, яка розташована поруч із Софією Київською.

"Крім того, слід зазначити, що Верховний Суд в останній судовій практиці зробив висновки, що принцип мовчазної згоди, на який посилався забудовник, не може застосовуватись у випадках, коли мова йде про об’єкти культурної спадщини. Такі роботи мають відповідати вимогам міжнародного та національного законодавства у сфері охорони культурної спадщини. ПрАТ «Л-Капітал» не дотрималося цих норм, а МКІП діяло в межах закону, відмовляючи у погодженні", - зазначили в МКІП.