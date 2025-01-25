РФ атакувала дронами Полтавщину, є пошкодження

У суботу, 25 січня, росіська армія атакувала Полтавську область ударними дронами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"Ворог вчергове атакував Полтавську область", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що у Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.
Обійшлося без постраждалих. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.
- У ніч на 25 січня російська армія атакувала Черкащину. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки.
- Також унаслідок дронової атаки РФ на Київщині пошкоджені багатоповерхівки. На Хмельниччині горів виробничий цех.