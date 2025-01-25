РФ атакувала дронами Полтавщину, є пошкодження

У суботу, 25 січня, росіська армія атакувала Полтавську область ударними дронами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Ворог вчергове атакував Полтавську область", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.

Обійшлося без постраждалих. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.