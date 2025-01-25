Наслідки атаки "шахедів" на Київщині: врятовано 5 людей, серед них — діти

У ніч на 25 січня російська армія атакувала "шахедами" Київську область. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка у Вишневому, також горіло виробниче приміщення у Фастівському районі.

Наслідки дронової атаки РФ на Київську область показали у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони житлового будинку з 5 по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них — двоє дітей. Попередньо без постраждалих.

Також, внаслідок ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Обійшлося без жерт та постраждалих.