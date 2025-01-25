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Спецпредставник Трампа порівняв втрати України з війнами у В'єтнамі та Кореї

Кіт Келлог розповів про "сотні тисяч жертв з обох сторін".

Спецпредставник Трампа порівняв втрати України з війнами у В'єтнамі та Кореї
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа до Росії та України генерал-лейтенант Кіт Келлог в етері американського каналу Fox News заявив, що втрати українських військ за три роки повномасштабного вторгнення "перевищують втрати Америки у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих".

За даними американських істориків, під час бойових дій у В'єтнамі упродовж 8 років збройні сили США втратили загиблими приблизно 58 тисяч осіб. Корейська війна забрала життя приблизно 35 тисяч американських солдатів.

Келлог розповів про "сотні тисяч жертв з обох сторін" та нагадав про знищений російськими військами вщент Маріуполь, який порівняв із Денвером у штаті Колорадо - до великої війни у місті на азовському узбережжі, за його версією, проживало близько пів мільйона людей. 

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