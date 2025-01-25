Кіт Келлог розповів про "сотні тисяч жертв з обох сторін".

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа до Росії та України генерал-лейтенант Кіт Келлог в етері американського каналу Fox News заявив, що втрати українських військ за три роки повномасштабного вторгнення "перевищують втрати Америки у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих".

За даними американських істориків, під час бойових дій у В'єтнамі упродовж 8 років збройні сили США втратили загиблими приблизно 58 тисяч осіб. Корейська війна забрала життя приблизно 35 тисяч американських солдатів.

Келлог розповів про "сотні тисяч жертв з обох сторін" та нагадав про знищений російськими військами вщент Маріуполь, який порівняв із Денвером у штаті Колорадо - до великої війни у місті на азовському узбережжі, за його версією, проживало близько пів мільйона людей.