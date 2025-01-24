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Поліція підозрює мешканця Харкова у зловживанні впливом

Харків’янин обіцяв допомогти із виключенням з військового обліку.

Поліція підозрює мешканця Харкова у зловживанні впливом
Поліція підозрює мешканця Харкова у зловживанні впливом
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у тому, що той обіцяв допомогти із виключенням з військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Фігурант хизувався особистим знайомством із керівництвом РТЦК, СП та посадовими особами військово-лікарських комісій”, - йдеться у повідомленні. 

Він також запевнив чоловіка, що зможе допомогти пройти ВЛК та отримати документ із записом про виключення з військового обліку.

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56-річного чоловіка затримали, коли він отримав 10 тис. доларів США. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом.

  • Правоохоронці підозрюють медика з Білої Церкви в тому, що він за 40 тисяч гривень пообіцяв військовослужбовцю поставити запис “обмежено придатний”

  • У Дніпрі викрили чергову схему для ухилення від мобілізації. Лікарі ВЛК в одному з місцевих ТЦК та СП за 10 тис. доларів "приписували" військовозобов'язаним діагноз ВІЛ. 

  • Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголосили підозри через махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби. За 10 тис. доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку.
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