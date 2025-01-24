Поліція підозрює мешканця Харкова у зловживанні впливом

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у тому, що той обіцяв допомогти із виключенням з військового обліку.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Фігурант хизувався особистим знайомством із керівництвом РТЦК, СП та посадовими особами військово-лікарських комісій”, - йдеться у повідомленні.
Він також запевнив чоловіка, що зможе допомогти пройти ВЛК та отримати документ із записом про виключення з військового обліку.
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