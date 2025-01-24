Поліція підозрює мешканця Харкова у зловживанні впливом

Співробітники поліції підозрюють мешканця Харкова у тому, що той обіцяв допомогти із виключенням з військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Фігурант хизувався особистим знайомством із керівництвом РТЦК, СП та посадовими особами військово-лікарських комісій”, - йдеться у повідомленні.

Він також запевнив чоловіка, що зможе допомогти пройти ВЛК та отримати документ із записом про виключення з військового обліку.

56-річного чоловіка затримали, коли він отримав 10 тис. доларів США. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом.