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ЦПД: Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині попри перевагу ворога

Плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.

ЦПД: Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині попри перевагу ворога
Українські військові ведуть вогонь
Фото: Генштаб

Попри перевагу росіян на Курському напрямку, Сили оборони продовжують контрнаступальні дії, місцями українські військові витісняють ворога з позицій.

Про це заявляє керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", — зазначає Коваленко.

Водночас, керівник ЦПД наголошує, що російсько-корейські війська зберігають чисельну перевагу в Курській області, але втрати техніки та особового складу призвели до сповільнення їх темпу просування.

Початкові плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.

  • Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.
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