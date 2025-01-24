ЦПД: Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині попри перевагу ворога

Попри перевагу росіян на Курському напрямку, Сили оборони продовжують контрнаступальні дії, місцями українські військові витісняють ворога з позицій.
Про це заявляє керівник ЦПД Андрій Коваленко.
"Попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", — зазначає Коваленко.
Водночас, керівник ЦПД наголошує, що російсько-корейські війська зберігають чисельну перевагу в Курській області, але втрати техніки та особового складу призвели до сповільнення їх темпу просування.
Початкові плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.
- Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.