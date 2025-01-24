ЦПД: Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії на Курщині попри перевагу ворога

Плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.

Попри перевагу росіян на Курському напрямку, Сили оборони продовжують контрнаступальні дії, місцями українські військові витісняють ворога з позицій.

Про це заявляє керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії і місцями видавлюють росіян з окремих позицій", — зазначає Коваленко.

Водночас, керівник ЦПД наголошує, що російсько-корейські війська зберігають чисельну перевагу в Курській області, але втрати техніки та особового складу призвели до сповільнення їх темпу просування.

Початкові плани ворога були порушені через особливості місцевості та чисельні втрати.