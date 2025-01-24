РФ за тиждень поранила чотирьох українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 596 українських дітей.

В Україні через російські обстріли за тиждень поранень зазнали четверо дітей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"17-24 січня 2025 року, злочини проти дітей: були поранені 4 дитини", — ідеться у повідомленні відомства.

За тиждень правоохоронці зареєстрували понад 750 випадків агресії і воєнних злочинів, а також 94 злочини проти національної безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 596 українських дітей, поранень зазнали 1740 неповнолітніх.

Фото: ОГП