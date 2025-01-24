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РФ за тиждень поранила чотирьох українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 596 українських дітей.

РФ за тиждень поранила чотирьох українських дітей
Фото: МВС

В Україні через російські обстріли за тиждень поранень зазнали четверо дітей. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"17-24 січня 2025 року, злочини проти дітей: були поранені 4 дитини", — ідеться у повідомленні відомства.

За тиждень правоохоронці зареєстрували понад 750 випадків агресії і воєнних злочинів, а також 94 злочини проти національної безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 596 українських дітей, поранень зазнали 1740 неповнолітніх.

Фото: ОГП

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