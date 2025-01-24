Рух спротиву: російські військові на блокпостах біля Дебальцева не пропускають людей без паспорта РФ

Російські військові на блокпостах ускладнюють переміщення українців між окупованими регіонами блокпостами.

Про це повідомляє Рух спротиву "Жовта стрічка".

Російські силовики на ТОТ ускладнюють переміщення українців між окупованими територіями.

"За повідомленням активіста руху "Жовта стрічка", військові на російському блокпості біля Дебальцева (адмінкордон Луганської та Донецької областей) не пропускають людей без російського паспорта в обидві сторони. До цього інша активістка повідомляла, що на іншому російському блокпості на Донбасі людей не пропускають, доки вони не покажуть історію викликів на телефоні – там не має бути дзвінків на українські номери", — ідеться в повідомленні.

Щоб уникнути зайвих перевірок, людям доводиться обходити блокпости замінованими полями.

"На жаль, це спричинило не один нещасний випадок, оскільки росіяни активно мінують усе, до чого дотягуються на ТОТ, знищуючи екологію місцевості та наражаючи місцевих на серйозну небезпеку", — додають у "Жовтій стрічці".