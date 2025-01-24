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ЦПД: роспропаганда поширює чергові фейки про "чорних трансплантологів" у Часовому Яру

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року.

ЦПД: роспропаганда поширює чергові фейки про "чорних трансплантологів" у Часовому Яру

Російська пропаганда поширює чергові фейки про "чорних трансплантологів" у Часовому Яру Донецької області. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

"Російські медіа, експерти та речниця мзс рф марія захарова синхронно стверджують про нібито виявлення центрів чорної трансплантології в Часовому Яру та "структури з нелегального вилучення органів військових", — інформує ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

У відомстві наголошують, що всі ці повідомлення не підтверджені жодними фактами та не мають нічого спільного з реальністю. Це чергова російська дезінформаційна кампанія, яка триває з 2014 року. Її метою є дискредитація й демонізація Сил оборони України.

Також такими "вкидами" ворог намагається відволікти увагу від системних воєнних злочинів армії РФ в Україні.

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