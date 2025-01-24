ВАКС призначив нардепу Бондарю 100 млн грн застави у справі про закупівлю кабелів для Укрзалізниці

Вищий антикорсуд призначив 100 млн грн застави народному депутату, якого вважають одним із організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Центр протидії корупції зазначив, що ідеться про Віктора Бондаря.

24 січня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ взяти нардепа під варту. Також застосував такі процесуальні обов’язки:

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти їх про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури, підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд та в’їзд.

Центр протидії корупції зазначив, що слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.

Фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати Укрзалізницю. У результаті тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту справи.

Підозру вже отримав колишній радник Офісу Президента, ексспівробітник СБУ Артем Шило. Торік у квітні він вийшов під заставу.

Подробиці справи трансформаторів для Укрзалізниці