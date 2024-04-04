Ексрадник Офісу Президента Шило вийшов із СІЗО

Один із його адвокатів сам є обвинуваченим у справі НАБУ і САП.

Колишнього радника Офісу президента і ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила випустили з-під варти - за нього внесли 30 млн грн застави.

Про це повідомив Центр протидії корупції з посиланням на пресслужбу Вищого антикорсуду.

Шило має дотримуватися низки покладених обов'язків, як-от здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. Він не має права спілкуватися з приводу обставин справи із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, віцепрем'єром Олександром Кубраковим та низкою інших осіб.

У разі порушення обов'язків заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

Крім того, за даними ЦПК, один із адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка.

Він фігурує у справі про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

Подробиці справи трансформаторів для Укрзалізниці, де фігурує Шило