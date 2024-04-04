Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків до Угорщини на поїзд Чоп – Будапешт – Відень

Новий поїзд має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного.

Відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини, повідомляє Укрзалізниця.

Новий прямий поїзд №143/146 Чоп – Будапешт – Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці. Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Компанія нагадала, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ – Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

У березні Укрзалізниця запустила новий міжнародний маршрут з Праги у співпраці з чеським перевізником RegioJet.