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Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків до Угорщини на поїзд Чоп – Будапешт – Відень

Новий поїзд має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного.

Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків до Угорщини на поїзд Чоп – Будапешт – Відень
Фото: Укрзалізниця

Відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини, повідомляє Укрзалізниця.

Новий прямий поїзд №143/146 Чоп – Будапешт –  Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці. Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії. 

Прямі сполучення Україна –  Угорщина (Мукачево –  Дебрецен, Мукачево –  Будапешт, Чоп –  Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше. 

Компанія нагадала, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ – Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

У березні Укрзалізниця запустила новий міжнародний маршрут з Праги у співпраці з чеським перевізником RegioJet.

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