Довічне отримав навідник атаки РФ на кафе у Краматорську, від якої загинуло 13 людей

До довічного ув’язнення засудили мешканця Краматорська Донецької області, який влітку минулого року навів ворожий удар із ракетного комплексу "Іскандер М" на кафе. Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих було четверо дітей, а одна отримала поранення.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу "Іскандер М" по закладу "RIA PIZZA", – зазначили у прокуратурі.
Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора.
27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся "начальник відділення розвідки командування вв мвс днр". Він агентові завдання: перевірити інформацію про наявність українських військових у піцерії "RIA PIZZA" в м. Краматорську.
Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.
На вирок суду чоловік чекав під вартою.
- 27 червня 2023 року, приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська. Тоді окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей". Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.
- Контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе.
- Внаслідок тієї атаки у лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона документувала воєнні злочини росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.