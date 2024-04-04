Довічне отримав навідник атаки РФ на кафе у Краматорську, від якої загинуло 13 людей

До довічного ув’язнення засудили мешканця Краматорська Донецької області, який влітку минулого року навів ворожий удар із ракетного комплексу "Іскандер М" на кафе. Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих було четверо дітей, а одна отримала поранення.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу "Іскандер М" по закладу "RIA PIZZA", – зазначили у прокуратурі.

Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора.

Фото: Офіс генпрокурора Навідник ракетного удару по кафе у Краматорську

27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся "начальник відділення розвідки командування вв мвс днр". Він агентові завдання: перевірити інформацію про наявність українських військових у піцерії "RIA PIZZA" в м. Краматорську.

Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.

На вирок суду чоловік чекав під вартою.