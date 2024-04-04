САП ознайомлюється з рішенням ВАКС щодо запобіжного заходу ексраднику ОПУ Шилу

Сторона обвинувачення ще не вирішила, чи подаватиме апеляцію.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не виключає подання апеляції на призначений судом запобіжний захід ексраднику Офісу президента та колишньому голові департаменту СБУ Артему Шилу у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 млн гривень.

Сторона обвинувачення на суді наполягала на арешті та заставі в 50 млн гривень. Наразі САП не вирішила, чи буде оскаржувати призначений запобіжний захід, оскільки ознайомлюється з повним текстом рішення суду, повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі LB.ua.

"Суд застосував запобіжний захід. Не виключено, що сторона захисту буде оскаржувати. Рішення про апеляційну скаргу з боку сторони обвинувачення поки ще не прийнято. Прокурор має ознайомитись з повним текстом рішенням суду. Зокрема, у частині призначення застави у розмірі 30 млн грн", – повідомили у пресслужбі САП.

Справа Артема Шила

2 квітня НАБУ і САП повідомили про викриття організованого угруповання на чолі з колишнім радником Офісу президента. Це угруповання привласнило 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році.

З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу – в Харкові, а з 2016 – у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ "вилетів", і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління "І". Звільнили його з цієї посади навесні 2024, писало Forbes.

Був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім – пов'язували зі впливом на УЗ, а потім – із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали "Наші гроші".

Окрім Шила, підозри по справі отримали ще шестеро людей, серед них – посадовець з Центру забезпечення УЗ Олексій Онисимюк та заступник директора Апарату Олександр Шевченко.

Обирати запобіжний захід Шилу у Вищому антикорупційному суді почали ще вчора, але розгляд і ухвалення рішення перенесли на 4 квітня. Захист Шила хотів зробити судові засідання закритими, але суд відмовив. 4 квітня ВАКС помістив Шила під арешт на два місяці з можливістю застави в 30 млн гривень.