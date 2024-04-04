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САП ознайомлюється з рішенням ВАКС щодо запобіжного заходу ексраднику ОПУ Шилу

Сторона обвинувачення ще не вирішила, чи подаватиме апеляцію. 

САП ознайомлюється з рішенням ВАКС щодо запобіжного заходу ексраднику ОПУ Шилу
ВАКС обирає запобіжний захід співробітникові СБУ Артему Шилу.
Фото: Центр протидії корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не виключає подання апеляції на призначений судом запобіжний захід ексраднику Офісу президента та колишньому голові департаменту СБУ Артему Шилу у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 млн гривень.

Сторона обвинувачення на суді наполягала на арешті та заставі в 50 млн гривень. Наразі САП не вирішила, чи буде оскаржувати призначений запобіжний захід, оскільки ознайомлюється з повним текстом рішення суду, повідомила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі LB.ua.

"Суд застосував запобіжний захід. Не виключено, що сторона захисту буде оскаржувати. Рішення про апеляційну скаргу з боку сторони обвинувачення поки ще не прийнято. Прокурор має ознайомитись з повним текстом рішенням суду. Зокрема, у частині призначення застави у розмірі 30 млн грн", – повідомили у пресслужбі САП.

Справа Артема Шила

2 квітня НАБУ і САП повідомили про викриття організованого угруповання на чолі з колишнім радником Офісу президента. Це угруповання привласнило 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році.

З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу – в Харкові, а з 2016 – у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ "вилетів", і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено – головне управління "І". Звільнили його з цієї посади навесні 2024, писало Forbes

Був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім – пов'язували зі впливом на УЗ, а потім – із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали "Наші гроші".

Окрім Шила, підозри по справі отримали ще шестеро людей, серед них – посадовець з Центру забезпечення УЗ Олексій Онисимюк та заступник директора Апарату Олександр Шевченко.

Обирати запобіжний захід Шилу у Вищому антикорупційному суді почали ще вчора, але розгляд і ухвалення рішення перенесли на 4 квітня. Захист Шила хотів зробити судові засідання закритими, але суд відмовив. 4 квітня ВАКС помістив Шила під арешт на два місяці з можливістю застави в 30 млн гривень.

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