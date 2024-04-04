СБУ: безпечного месенджера не існує, але деякі Telegram-канали вже заблоковані

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк наголосив, що на сьогодні безпечного месенджера не існує.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Сьогодні загальне правило таке, що безпечного месенджера не існує. Є технічні рішення, які дозволяють отримати доступ не лише до Telegram, але й до Signal, Viber та інших. А якщо взяти більш дорожчі й складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою, і тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника. Можна включити мікрофон чи камеру, хоч по якому б месенджеру ви спілкувалися. У нас у СБУ діє одне правило: заборонено пересилати чутливу, службову інформацію будь-якими месенджерами. За це передбачена відповідальність", - сказав Вітюк.

Щодо Telegram-каналів, він підтвердив, що месенджер Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях росіян. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито "знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах".

"Але насправді ці канали є російськими, через них спеціально запускається дезінформація, щоб впливати на наших людей. Але в принципі точно така сама діяльність ведеться і через Facebook, і через Twitter або «Х», як він тепер називається... До речі, нещодавно була публікація, що в Німеччині у соцмережі «Х» викрили, якщо я не помиляюсь, 50 тисяч фейкових ботів, які щоденно продукували 200 тисяч повідомлень про те, як неправильно і небезпечно продовжувати військову підтримку України", - наголосив Вітюк.

Водночас, зазначив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ, в Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими. І вони, навпаки, протидіють російській пропаганді.

"Небезпечність Telegram в Україні підкреслюється, тому що він популярний саме у нас. Але заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Якщо навіть частково й зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти. Навіть у Китаї, де сьогодні побудований так званий Великий китайський фаєрвол, у межах якого заборонені Facebook і Google, через VPN це все обходять. Хоча на побудову цієї інфраструктури витрачаються мільярди. Тобто технічної можливості повністю все заблокувати немає", - пояснив Вітюк.

При цьому він зазначив, що деякі Telegram-канали в Україні уже заблоковані, ще деякі можуть бути заблоковані незабаром

"Ми регулярно зв’язуємося з усіма платформами стосовно блокування або видалення небезпечного контенту. На жаль, є проблема. Жодна з них – ні Telegram, ні Facebook або Meta, ні Google офіційно не представлені в Україні, не мають юридичної особи. Вони не зобов’язані виконувати наші запити, вимоги, навіть рішення суду їх не стосуються, тому що юридично вони не перебувають на нашій території. Ми працюємо над вирішенням цього питання", - зазначив Вітюк.

Він пояснив, що СБУ подала відповідну ініціативу, щоб усі міжнародні платформи протягом визначеного законом часу відкрили в Україні свої офіційні представництва, а в перспективі - перенесли сюди інфраструктуру, яка обслуговує саме нашу територію. У такому випадку вони будуть зобовʼязані виконувати рішення українського суду.