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Газова справа: ВАКС заочно ​засудив екснардепа Онищенка до 15 років позбавлення волі

Екснардеп вже довгий час переховується за кордоном.

Газова справа: ВАКС заочно ​засудив екснардепа Онищенка до 15 років позбавлення волі
Фото: rubryka.com

Вищий антикорупційний суд засудив олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Онищенка визнали винуватим в організації "газової схеми" і призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.

Як відомо, Онищенко вже тривалий час переховується за кордоном.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. У 2020 році Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.

У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії. Тепер він виступає за збірну РФ із кінного спорту.

Газова справа Онищенка

  • У липні 2018 року НАБУ завершило розслідування кримінального провадження проти Онищенка. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 млн грн. До "газової схеми" причетні 29 осіб. Серед них – двоє близьких людей, які виконували роль організаторів, решта – працівники Укргазвидобування, юрист, фінансисти, керівники компаній та ін.
  • У рамках досудового розслідування вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.
  • Сам Онищенко переховується від правосуддя в Іспанії.
  • У травні 2022 року правоохоронці викрили та затримали ще одного підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався від слідства. Це – директор ТОВ "ТД "Київгазенерго" Роман Гумініченко (Якимащенко). За даними слідства, він брав участь у придбанні в підконтрольної Онищенку товарної біржі газу за зниженою ціною та його реалізації за ринковими цінами.
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