Газова справа: ВАКС заочно ​засудив екснардепа Онищенка до 15 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Онищенка визнали винуватим в організації "газової схеми" і призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.
Як відомо, Онищенко вже тривалий час переховується за кордоном.
У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. У 2020 році Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.
У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії. Тепер він виступає за збірну РФ із кінного спорту.
Газова справа Онищенка
- У липні 2018 року НАБУ завершило розслідування кримінального провадження проти Онищенка. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 млн грн. До "газової схеми" причетні 29 осіб. Серед них – двоє близьких людей, які виконували роль організаторів, решта – працівники Укргазвидобування, юрист, фінансисти, керівники компаній та ін.
- У рамках досудового розслідування вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.
- Сам Онищенко переховується від правосуддя в Іспанії.
- У травні 2022 року правоохоронці викрили та затримали ще одного підозрюваного у "газовій справі", який шість років переховувався від слідства. Це – директор ТОВ "ТД "Київгазенерго" Роман Гумініченко (Якимащенко). За даними слідства, він брав участь у придбанні в підконтрольної Онищенку товарної біржі газу за зниженою ціною та його реалізації за ринковими цінами.