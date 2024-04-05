Газова справа: ВАКС заочно ​засудив екснардепа Онищенка до 15 років позбавлення волі

Екснардеп вже довгий час переховується за кордоном.

Вищий антикорупційний суд засудив олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Онищенка визнали винуватим в організації "газової схеми" і призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.

Як відомо, Онищенко вже тривалий час переховується за кордоном.

У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. У 2020 році Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати.

У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії. Тепер він виступає за збірну РФ із кінного спорту.

Газова справа Онищенка