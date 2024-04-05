Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Україну 13 "шахедами", двома С-300 та трьома "Іскандерами"

ППО збила всі ворожі безпілотники.

Уночі росіяни атакували Україну 13 "шахедами", двома С-300 та трьома "Іскандерами"
Мобільні вогневі групи Сил оборони
Фото: Генштаб

Сили протиповітряної оборони збили 13 ударних російських безпілотників "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 5 квітня Росія атакувала українські міста двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область (РФ)), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони було збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Минулої ночі  сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 20.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies