Пентагон анонсував початок найбільших військових навчань США в Європі

Участь у DEFENDER-24 візьмуть 40 тисяч військових з 20 країн Альянсу та партнерів.

Міністерство оборони США оголосило про офіційний початок найбільших навчань американських військ у Європі під назвою DEFENDER-24.

Як передає Укрінформ, військові кораблі з обладнанням для проведення заходу вже вирушили через океан. Навчання триватимуть до 31 травня, участь в них візьмуть понад 40 тисяч бійців з 20 країн НАТО та партнерів. Мета - "продемонструвати міцні оборонні відносини, що є основою для миру в Європі".

DEFENDER-24 відбудеться в рамках глобальних маневрів Альянсу Steadfast Defender, які є наймасштабнішими з часів Холодної війни. Завдання навчань полягає у віпрацюванні стратегічного розгортання військ, досягненні оперативної сумісності та боєготовності, а також координації зусиль щодо стримування потенційного ворога.