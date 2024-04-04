Пропозиція Столтенберга щодо фонду НАТО для України на 100 млрд доларів дуже цікава, - Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що пропозиція Єнса Столтенберга щодо створення фонду НАТО для України на 100 млрд доларів "дуже цікава".

Про це Кайса Оллонгрен сказала у коментарі кореспондентові Укрінформу.

“Ми зараз координуємо допомогу Україні в Контактній групі з питань оборони України, так званий формат “Рамштайн“. Це особливий формат - як відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії”, - сказала Оллонгрен.

На її думку, можливо, що ця війна затягнеться надовго, тому міністерка оборони завжди зацікавлена у посиленні координації військової допомоги Україні.

“Тож я вважаю, що це дуже цікава пропозиція, і з нетерпінням чекаю нагоди її обговорення в контексті НАТО”, - заявила Кайса Оллонгрен.