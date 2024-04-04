Пропозиція Столтенберга щодо фонду НАТО для України на 100 млрд доларів дуже цікава, - Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що пропозиція Єнса Столтенберга щодо створення фонду НАТО для України на 100 млрд доларів "дуже цікава".
Про це Кайса Оллонгрен сказала у коментарі кореспондентові Укрінформу.
“Ми зараз координуємо допомогу Україні в Контактній групі з питань оборони України, так званий формат “Рамштайн“. Це особливий формат - як відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії”, - сказала Оллонгрен.
На її думку, можливо, що ця війна затягнеться надовго, тому міністерка оборони завжди зацікавлена у посиленні координації військової допомоги Україні.
“Тож я вважаю, що це дуже цікава пропозиція, і з нетерпінням чекаю нагоди її обговорення в контексті НАТО”, - заявила Кайса Оллонгрен.
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні. Обговорення цієї пропозиції Столтенберга відбудуться під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 та 4 квітня.
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Також США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.
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ПІзніше Столтенберг заявив, що НАТО має забезпечити передбачувану допомогу України і змінити динаміку підтримки. За його словами, НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.
- Німеччина і Латвія підтримали пропозицію Столтенберга щодо створення фонду для України на 100 млрд доларів.