Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСвіт

Пропозиція Столтенберга щодо фонду НАТО для України на 100 млрд доларів дуже цікава, - Оллонгрен

Ця ідея потребує подальшого обговорення в контексті НАТО.

Пропозиція Столтенберга щодо фонду НАТО для України на 100 млрд доларів дуже цікава, - Оллонгрен
Кайса Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що пропозиція Єнса Столтенберга щодо створення фонду НАТО для України на 100 млрд доларів "дуже цікава".

Про це Кайса Оллонгрен сказала у коментарі кореспондентові Укрінформу.

“Ми зараз координуємо допомогу Україні в Контактній групі з питань оборони України, так званий формат “Рамштайн“. Це особливий формат - як відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії”, - сказала Оллонгрен. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На її думку, можливо, що ця війна затягнеться надовго, тому міністерка оборони завжди зацікавлена у посиленні координації військової допомоги Україні. 

“Тож я вважаю, що це дуже цікава пропозиція, і з нетерпінням чекаю нагоди її обговорення в контексті НАТО”, - заявила Кайса Оллонгрен.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні. Обговорення цієї пропозиції Столтенберга відбудуться під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 та 4 квітня.

  • Також США та інші західні країни розглядають можливість переведення Української оборонної контактної групи (“Рамштайн”) під контроль НАТО.

  • ПІзніше Столтенберг заявив, що НАТО має забезпечити передбачувану допомогу України і змінити динаміку підтримки. За його словами, НАТО повинно забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі, щоб “менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов’язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні обіцянки”.

  • Німеччина і Латвія підтримали пропозицію Столтенберга щодо створення фонду для України на 100 млрд доларів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies