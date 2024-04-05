Bloomberg: обстріли по російських НПЗ підвищують ставки для Байдена

Атаки українських безпілотників на російські НПЗ здатна підірвати не тільки військові дії Кремля, а й світові енергетичні ринки, ба більше — навіть політику США, — пише Bloomberg.

НПЗ є зручними мішенями за кількома параметрами: це стаціонарні, помітні об'єкти інфраструктури, де потенційно може статися великий вибух, корисний для пропаганди. Крім того, вони являють собою складну систему труб, резервуарів, перегінних установок та іншого обладнання, яке важко замінити в умовах санкцій, вважає видання.

Україна вже здійснила кілька атак на російські нафтобази та НПЗ у 2023 році, але цього року темпи та масштаби таких ударів досягли нового рівня.

Мабуть, найголовніше, що їхнє пошкодження більше шкодить Росії, ніж усьому світу, принаймні, поки що. Російські НПЗ виробляють трохи більше бензину, ніж потрібно країні, і лише невелика частина йде на експорт. Тож якщо НПЗ будуть виведені з ладу, це насамперед позначиться на російських водіях.

Росія виробляє у 2 рази більше дизельного палива, ніж використовується всередині країни, і приблизно мільйон барелів на день залишається для експорту. Українські атаки можуть торкнутися і цього експорту, що матиме вплив на світові ринки. А якщо барель російської нафти буде перенаправлено з пошкодженого НПЗ на експорт, це призведе до зниження світових цін на нафту.

Обмеження міжнародного впливу життєво важливе з огляду на залежність України від іноземної допомоги. Санкції проти російської нафти, включно з режимом цінового обмеження, введеним країнами G7, в основному спрямовані на скорочення доходів Кремля, а не реальних барелів нафти.

Росія експортує близько п'яти мільйонів барелів сирої нафти й конденсату на день, що приблизно вдвічі перевищує експорт нафтопродуктів. Через Росію проходять і інші види сирої нафти, наприклад, з Казахстану, яка надходить у чорноморський порт Новоросійськ.

Останні атаки довели здатність Києва здатність вразити переважну більшість російських нафтопереробних потужностей. Це поставило під загрозу більшу частину решти російської нафтової інфраструктури.

За підрахунками аналітиків RBC, близько 60% експортних потужностей країни перебувають у зоні досяжності.

Bloomberg вважає, що якби Україна успішно атакувала морські термінали, танкери й нафтопроводи, це мало б набагато більш безпосередній вплив на світовий ринок нафти.