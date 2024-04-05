Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Доторканні нардепи: які підозри отримали депутати цього скликання ВРУ
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Суд не прийняв у Трампа заставу у справі про шахрайство, вимагаючи фінансовий звіт
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Калініна знову переграла експершу ракетку світу
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
ГоловнаСвіт

У Франції співучасник теракту на різвдяному ринку Страсбургу отримав 30 років в'язниці

Одрі Монджехі визнаний винним у тому, що допоміг нападнику отримати зброю.

У Франції співучасник теракту на різвдяному ринку Страсбургу отримав 30 років в'язниці
Внашування пам'яті жертв теракту у Страсбурзі
Фото: The Guardian

Французький суд визнав винним у сприянні тероризму та засудив до 30 років позбавлення волі співучасника нападу на відвідувачів різдвяного ринку у Страсбурзі, який стався у 2018 році.

Як пише The Guardian, 43-річний Одрі Монджехі безпосередньо не брав до рук зброю, але забезпечив нею Шеріфа Чекатта, терориста, який був застрелений правоохоронцями під час затримання. 

Напад на одну з найбільш популярних різдвяних локацій Європи, відповідальність за який узяла на себе "Ісламська держава", забрав життя 5 людей, ще 11 відвідувачів ринку були поранені. 

У суді адвокати не заперечували, що їхній підзахисний справді дав терористу зброю, проте наполягали, що Монджехі не знав про плани свого товариша. Сам підсудний у фінальному слові заявив, що відчуває сум щодо жертв і все життя шкодуватиме про те, що сталося. Попри це, Феміда вирішила, що чоловік проведе за ґратами наступні 30 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies