У Франції співучасник теракту на різвдяному ринку Страсбургу отримав 30 років в'язниці

Французький суд визнав винним у сприянні тероризму та засудив до 30 років позбавлення волі співучасника нападу на відвідувачів різдвяного ринку у Страсбурзі, який стався у 2018 році.

Як пише The Guardian, 43-річний Одрі Монджехі безпосередньо не брав до рук зброю, але забезпечив нею Шеріфа Чекатта, терориста, який був застрелений правоохоронцями під час затримання.

Напад на одну з найбільш популярних різдвяних локацій Європи, відповідальність за який узяла на себе "Ісламська держава", забрав життя 5 людей, ще 11 відвідувачів ринку були поранені.

У суді адвокати не заперечували, що їхній підзахисний справді дав терористу зброю, проте наполягали, що Монджехі не знав про плани свого товариша. Сам підсудний у фінальному слові заявив, що відчуває сум щодо жертв і все життя шкодуватиме про те, що сталося. Попри це, Феміда вирішила, що чоловік проведе за ґратами наступні 30 років.