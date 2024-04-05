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Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги

Президент США вперше поспілкувався з прем'єром Ізраїлю після загибелі волонтерів у Смузі Гази.

Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Джо Байден та Біньямін Нетаньягу
Фото: 24 канал

Військова допомога Ізраїлю від Сполучених Штатів залежатиме від того, чи вдасться близькосхідна країна до чітких кроків щодо захисту волонтерів та цивільних під час операції у Смузі Гази.

За повідомленням Reuters, таку вимогу висунув прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу президент США Джо Байден під час їхньої телефонної розмови, яка тривала близько пів години.

Жорстка риторика Байдена стала наслідком атаки армії Ізраїлю на співробітників благодійної організації World Central Kitchen, внаслідок якої загинуло семеро волонтерів.

Як стверджують речники Білого дому, президент "хоче, щоб Ізраїль анонсував та впровадив низку конкретних заходів щодо запобігання шкоди для цивільних осіб, подолання гуманітарної кризи та гарантування безпеки для благодійних служб". Подальша допомога від США "визначатиметься оцінкою виконання цих кроків".

США очікують, що Ізраїль дослухається до цих вимог "упродовж наступних годин та днів".

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