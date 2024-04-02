Нетаньягу назвав ізраїльський удар по волонтерах World Central Kitchen "ненавмисним"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним", пише BBC з посиланням на його звернення.
Голова ізраїльського уряду сказав, що удар забрав життя невинних людей у Газі. Нетаньягу також прямо заявив, що за ударом стоять ізраїльські війська.
"На жаль, за останні 24 години стався трагічний випадок, коли наші сили ненавмисно вразили невинних людей у Смузі Гази", – сказав він.
Нетаньягу додав, що "на війні таке трапляється", і що Ізраїль контактує з урядами і зробить "все, щоб це не повторилося".
- Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
- World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила ще одна благодійна організація – American Near East Refugee Aid (Anera).
- Уряд Австралії підтвердив смерть своєї громадянки в Газі. Загиблою є Лалзаумі Франком.