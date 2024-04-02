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Нетаньягу назвав ізраїльський удар по волонтерах World Central Kitchen "ненавмисним"

Нетаньягу додав, що "на війні таке трапляється".

Нетаньягу назвав ізраїльський удар по волонтерах World Central Kitchen "ненавмисним"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним", пише BBC з посиланням на його звернення.

Голова ізраїльського уряду сказав, що удар забрав життя невинних людей у Газі. Нетаньягу також прямо заявив, що за ударом стоять ізраїльські війська.

"На жаль, за останні 24 години стався трагічний випадок, коли наші сили ненавмисно вразили невинних людей у Смузі Гази", – сказав він.

Нетаньягу додав, що "на війні таке трапляється", і що Ізраїль контактує з урядами і зробить "все, щоб це не повторилося". 

  • Унаслідок удару по Газі загинули семеро волонтерів World Central Kitchen – благодійної організації, яка допомагає з продовольством людям у охоплених війнами та стихійними лихами країнах. Загиблими є громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, Канади, США і Палестини. Вони їхали в брендованій волонтерській машині після того як вивантажили 100 тонн продовольства на склад.
  • World Central Kitchen негайно призупинила свою діяльність у регіоні. Окрім цього, про зупинку роботи в Газі повідомила ще одна благодійна організація – American Near East Refugee Aid (Anera). 
  • Уряд Австралії підтвердив смерть своєї громадянки в Газі. Загиблою є Лалзаумі Франком.
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