Нетаньягу назвав ізраїльський удар по волонтерах World Central Kitchen "ненавмисним"

Нетаньягу додав, що "на війні таке трапляється".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу визнав обстріл автомобіля з волонтерами World Central Kitchen і назвав його "ненавмисним", пише BBC з посиланням на його звернення.

Голова ізраїльського уряду сказав, що удар забрав життя невинних людей у Газі. Нетаньягу також прямо заявив, що за ударом стоять ізраїльські війська.

"На жаль, за останні 24 години стався трагічний випадок, коли наші сили ненавмисно вразили невинних людей у Смузі Гази", – сказав він.

Нетаньягу додав, що "на війні таке трапляється", і що Ізраїль контактує з урядами і зробить "все, щоб це не повторилося".