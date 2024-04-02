Південна Корея запровадила санкції проти російських суден і компаній через звְ’язки із КНДР

Південна Корея запровадила санкції проти двох росіян та їхніх компаній, які причетні до незаконної відправки північнокорейських ІТ-спеціалістів за кордон, щоб допомогти їм заробити валюту для програми розробки зброї. Йдеться про компанії "Интеллект" та "Содействие", а також їхніх керівників Сергія Козлова і Фьодора Панфілова.

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що також під санкції, які починають діяти у середу, потрапили два російські судна, а саме Angara та Lady R. Їх залучали до перевезення контейнерів з військовими вантажами між Москвою і Пхеньяном.

Як прокоментували у МЗС Південної Кореї, військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією, включаючи торгівлю зброєю, є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Це серйозно загрожує миру і стабільності за межами Корейського півострова і в усьому світі.

"Наш уряд і міжнародне співтовариство постійно закликають Північну Корею й Росію негайно припинити військову співпрацю", – йдеться в заяві.

Видання зазначає, що підсанкційні росіяни, зокрема, Козлов і його компанія підозрюються в тому, що допомагали КНДР заробляти іноземну валюту, надаючи документи для північнокорейських робітників у РФ. Компанія "Содействие" причетна до незаконного сприяння в'їзду й оформлення перебування працівників з КНДР у Росії.

Нові санкції були запроваджені після того, як Рада Безпеки ООН через вето Росії не змогла продовжити мандат групи експертів, які здійснюють моніторинг обмежень проти Північної Кореї. Мандат групи продовжувався щорічно з моменту її заснування у 2009 році.

Також спостерігачі звинувачують Москву в тому, що вона прагне уникнути моніторингу ООН, через поглиблення військових зв'язків з Північною Кореєю на тлі війни проти України.

Наприкінці лютого стало відомо, що Північна Корея з липня поставила Росії мільйони боєприпасів. Вона здійснила доставку їх у 6700 контейнерах. За даними Сеула, йдеться про понад три мільйони артилерійських снарядів калібром 152-мм або 500 000 калібром 122-мм