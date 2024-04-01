Індія не продовжила угоду про постачання російської нафти, — Reuters

31 березня термін дії контракту державного Indian Oil Corp з "Роснефть" закінчився і його не продовжили.

Російська нафтова компанія "Роснефть" та найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corp не продовжили угоду про постачання нафти, яка закінчилася в березні, оскільки вони не змогли домовитися про ціну та обсяги, що змусило індійську компанію купувати нафту на ринках, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Спочатку нафтова угода між Indian Oil Corp та "Роснефть" була підписана під час візиту Путіна до Індії в грудні 2021 року. У 2023 році ця угода була поновлена на рік.

За словами джерел, 31 березня термін дії контракту державного Indian Oil Corp з "Роснефть" закінчився.

"Угода на 2024-25 роки не продовжена", – повідомило одне з джерел.

Два джерела Reuters сказали, що Indian Oil Corp та "Роснефть" все ще можуть підписати угоду, якщо зможуть домовитися про умови, але тим часом індійська компанія купуватиме російську нафту на спотових ринках.

Річний контракт на закупівлю нафти з "Роснефть" передбачав щомісячні поставки 360 тисяч барелів на день зі знижкою 8-9 доларів за барель до котирувань в Дубаї на умовах поставки. Однак російська компанія запропонувала поставляти чотири-шість вантажів на місяць, або загалом до 4 мільйонів барелів, що значно нижче, ніж індійські нафтопереробники разом узяті, сказали два джерела.

Також "Роснєфть" запропонувала знижку в розмірі $3-$3,50 за барель до котирувань в Дубаї в рамках термінової угоди, аналогічно до рівнів, доступних на спотових ринках, повідомили два джерела.